Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Туве собаки загрызли 35-летнюю женщину

Оказалось, что животные вовсе не бездомные.

4 марта 2021, 01:53
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

35-летнюю жительницу города Кызыл насмерть загрызли собаки. В местную больницу она попала с сильно искусанными ногами и руками. Врачи не смогли спасти ей жизнь.

Региональное управление СКР выясняет обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как уже установлено, собаки не бездомные.

"В ходе осмотра места происшествия хозяева трёх собак, покусавших женщину, были установлены, при этом внешний вид собак полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи", — говорится в сообщении ведомства.

Зарубил топором. Отец расправился с овчаркой, которая загрызла его дочь

Зарубил топором. Отец расправился с овчаркой, которая загрызла его дочь

В начале января в Еврейской автономной области житель села Новотроицкого сошёлся в смертельной схватке с дикой волчицей и смог победить её голыми руками.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1