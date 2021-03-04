В Туве собаки загрызли 35-летнюю женщину
Оказалось, что животные вовсе не бездомные.
Фото © СК РФ
35-летнюю жительницу города Кызыл насмерть загрызли собаки. В местную больницу она попала с сильно искусанными ногами и руками. Врачи не смогли спасти ей жизнь.
Региональное управление СКР выясняет обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как уже установлено, собаки не бездомные.
"В ходе осмотра места происшествия хозяева трёх собак, покусавших женщину, были установлены, при этом внешний вид собак полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи", — говорится в сообщении ведомства.
В начале января в Еврейской автономной области житель села Новотроицкого сошёлся в смертельной схватке с дикой волчицей и смог победить её голыми руками.
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