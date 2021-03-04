Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС
О съёмках картины в космосе стало известно в сентябре 2020-го.
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Около трёх тысяч девушек из России зарегистрировались для участия в конкурсе на главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе. Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает ТАСС.
"Около трёх тысяч девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование", — сказал Константин Эрнст.
Эрнст уточнил, что в финале будут участвовать как знаменитые актрисы, так и малоизвестные, а также несколько девушек, не имеющих актёрского опыта. Он добавил, что в ближайшее время станет известен список из 30 участниц, которых отправят на медкомиссию, а двух победительниц — актрису и дублёршу — объявят лишь после обследования и прохождения учебно-тренировочного курса подготовки в Школе космонавтов.
Напомним, о съёмках первого в истории художественного фильма, который будет снят в космосе, "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White объявили в сентябре 2020 года. Они должны пройти на Международной космической станции (МКС) уже этой осенью. Рабочее название картины — "Вызов". Её режиссёром выступит автор фильмов "Текст", "Салют 7" и "Холоп" Клим Шипенко.
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