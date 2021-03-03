SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался — видео
Опытный образец загорелся, пришлось его тушить, но это не помогло.
Основанная Илоном Маском американская компания SpaceX всего через несколько часов после очередного провала провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship, подняв его в воздух и добившись приземления.
Как видно на кадрах с трансляции SpaceX, весь полёт занял не более десяти минут. Ракета действительно приземлилась в заданной точке, однако ситуация явно была нештатной: в нижней части появились огромные языки пламени. После приземления корабль пришлось тушить. Однако вскоре он взлетел на воздух, но уже из-за взрыва.
SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался. Видео © NASA
Напомним, это уже не первый запуск Starship на высоту более десяти километров. Первый был произведён 10 декабря, тогда ракета взорвалась и разрушилась при посадке. Второй же состоялся 3 февраля, тогда также аппарат взорвался при приземлении. Подобные неприятности случались и до этого. Прототипы корабля взрывались в апреле и феврале 2020-го, а также в ноябре 2019 года. А сегодняшний запуск прошёл более-менее успешно после неудавшейся первой попытки.
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