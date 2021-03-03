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SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался — видео

Опытный образец загорелся, пришлось его тушить, но это не помогло.

3 марта 2021, 23:27

Основанная Илоном Маском американская компания SpaceX всего через несколько часов после очередного провала провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship, подняв его в воздух и добившись приземления.

Как видно на кадрах с трансляции SpaceX, весь полёт занял не более десяти минут. Ракета действительно приземлилась в заданной точке, однако ситуация явно была нештатной: в нижней части появились огромные языки пламени. После приземления корабль пришлось тушить. Однако вскоре он взлетел на воздух, но уже из-за взрыва.

SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался. Видео © NASA

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Напомним, это уже не первый запуск Starship на высоту более десяти километров. Первый был произведён 10 декабря, тогда ракета взорвалась и разрушилась при посадке. Второй же состоялся 3 февраля, тогда также аппарат взорвался при приземлении. Подобные неприятности случались и до этого. Прототипы корабля взрывались в апреле и феврале 2020-го, а также в ноябре 2019 года. А сегодняшний запуск прошёл более-менее успешно после неудавшейся первой попытки.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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