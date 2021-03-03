SpaceX впервые успешно посадила Starship, но он взорвался — видео

Основанная Илоном Маском американская компания SpaceX всего через несколько часов после очередного провала провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship, подняв его в воздух и добившись приземления.

Как видно на кадрах с трансляции SpaceX, весь полёт занял не более десяти минут. Ракета действительно приземлилась в заданной точке, однако ситуация явно была нештатной: в нижней части появились огромные языки пламени. После приземления корабль пришлось тушить. Однако вскоре он взлетел на воздух, но уже из-за взрыва.