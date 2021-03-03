Глава Кировского района Ленобласти задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении главы Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова, он задержан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в записи.

По версии следствия, подозреваемый знал о том, что деятельность местного водоканала убыточна и ведёт к банкротству, однако, руководствуясь корыстными мотивами, не предпринял никаких действий к оспариванию заключённых договоров и к смене руководства предприятия, что в итоге привело к образованию задолженности свыше 600 миллионов рублей.

Суд признал водоканал банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Следователи совместно с региональными УФСБ и УМВД провели обыски по месту жительства Кольцова и в его рабочем кабинете.

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