Экс-глава ЦРУ объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной

Бывший глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что сейчас стыдится быть белым мужчиной. Такие его слова из эфира телеканала MSNBC привёл журналист Дэниел Чейтин в "Твиттере".

Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK — Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021

"Я всё больше чувствую стыд из-за того, что в такие дни являюсь белым мужчиной", — сказал Бреннан и заставил телеведущую рассмеяться.

Заявил же Бреннан об этом, обращаясь с критикой в адрес членов Республиканской партии. Он сказал, что у них не хватает честности и прямоты признать проблемы с работой американской полиции.

Ранее были опубликованы результаты опроса, проведённого газетой USA Today совместно с Саффолкским университетом, которые говорят, что в США почти 50% избирателей-республиканцев готовы покинуть ряды партии и вступить в новую политическую организацию, если у её руля будет стоять экс-президент страны Дональд Трамп.

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