Экс-глава ЦРУ объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной
Так он решил поддеть республиканцев за их политику.
Джон Бреннан. Фото © ЦРУ
Бывший глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что сейчас стыдится быть белым мужчиной. Такие его слова из эфира телеканала MSNBC привёл журналист Дэниел Чейтин в "Твиттере".
Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021
"Я всё больше чувствую стыд из-за того, что в такие дни являюсь белым мужчиной", — сказал Бреннан и заставил телеведущую рассмеяться.
Заявил же Бреннан об этом, обращаясь с критикой в адрес членов Республиканской партии. Он сказал, что у них не хватает честности и прямоты признать проблемы с работой американской полиции.
Ранее были опубликованы результаты опроса, проведённого газетой USA Today совместно с Саффолкским университетом, которые говорят, что в США почти 50% избирателей-республиканцев готовы покинуть ряды партии и вступить в новую политическую организацию, если у её руля будет стоять экс-президент страны Дональд Трамп.
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