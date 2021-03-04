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Экс-глава ЦРУ объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной

Так он решил поддеть республиканцев за их политику.

4 марта 2021, 02:20
<p>Джон Бреннан. Фото © ЦРУ</p>

Джон Бреннан. Фото © ЦРУ

Бывший глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан заявил, что сейчас стыдится быть белым мужчиной. Такие его слова из эфира телеканала MSNBC привёл журналист Дэниел Чейтин в "Твиттере".

"Я всё больше чувствую стыд из-за того, что в такие дни являюсь белым мужчиной", — сказал Бреннан и заставил телеведущую рассмеяться.

Заявил же Бреннан об этом, обращаясь с критикой в адрес членов Республиканской партии. Он сказал, что у них не хватает честности и прямоты признать проблемы с работой американской полиции.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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