СМИ: Страдающие одной редкой болезнью россияне столкнулись с нехваткой лекарств

В России пациенты, которые страдают очень редкой болезнью Гоше, уже минимум несколько месяцев не могут получить жизненно необходимые лекарства. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что в стране всего 450 человек с данным заболеванием. До 2019 года пациенты получали оригинальный препарат имиглюцераза, который производит французская фармкомпания. В дальнейшем российская компания начала производить биоаналог имиглюцеразы — глуразим. Однако с конца минувшего года она не принимала участия в двух аукционах на сайте госзакупок, и эти торги не состоялись. Когда состоится третий аукцион — пока не известно.