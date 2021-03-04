Два жителя Владивостока угнали четыре автомобиля с помощью ножниц
Суд назначил им пять и три года колонии соответственно.
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Первореченский районный суд Владивостока признал виновными двух местных жителей в краже четырёх автомобилей, которые они вскрывали с помощью канцелярских ножниц. Об этом сообщается на сайте прокуратура Приморского края.
Было установлено, что угоны фигуранты дела совершали в апреле и июне 2019 года. С помощью ножниц они похитили четыре автомобиля на территории города, нанеся потерпевшим ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений", — говорится в записи ведомства.
Одному из подсудимых назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй получил три года исправительной колонии общего режима. Одновременно были удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Как именно угонщики вскрывали машины ножницами, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье пьяный мужчина без прав угнал автобус, чтобы доехать до другого города.
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