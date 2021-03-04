Два жителя Владивостока угнали четыре автомобиля с помощью ножниц

Первореченский районный суд Владивостока признал виновными двух местных жителей в краже четырёх автомобилей, которые они вскрывали с помощью канцелярских ножниц. Об этом сообщается на сайте прокуратура Приморского края.

Было установлено, что угоны фигуранты дела совершали в апреле и июне 2019 года. С помощью ножниц они похитили четыре автомобиля на территории города, нанеся потерпевшим ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений", — говорится в записи ведомства.

Одному из подсудимых назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй получил три года исправительной колонии общего режима. Одновременно были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как именно угонщики вскрывали машины ножницами, не уточняется.

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