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Два жителя Владивостока угнали четыре автомобиля с помощью ножниц

Суд назначил им пять и три года колонии соответственно.

4 марта 2021, 02:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первореченский районный суд Владивостока признал виновными двух местных жителей в краже четырёх автомобилей, которые они вскрывали с помощью канцелярских ножниц. Об этом сообщается на сайте прокуратура Приморского края.

Было установлено, что угоны фигуранты дела совершали в апреле и июне 2019 года. С помощью ножниц они похитили четыре автомобиля на территории города, нанеся потерпевшим ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений", — говорится в записи ведомства.

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Одному из подсудимых назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй получил три года исправительной колонии общего режима. Одновременно были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как именно угонщики вскрывали машины ножницами, не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье пьяный мужчина без прав угнал автобус, чтобы доехать до другого города.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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