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В России приостановлен проект суборбитальных полётов с частного космодрома

Планировалось, что ежегодно с него будет до 115 пусков.

4 марта 2021, 02:59

Фото © ТАСС / Nasa / Planet Pix via ZUMA Wire

Чиновники не торопятся согласовывать санитарно-защитные зоны первого в России частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма в Нижегородской области. Об этом заявил РИА "Новости" гендиректор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

"Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы", — сказал Павел Пушкин.

Он пояснил, что с властями Нижегородской области ранее была достигнута договорённость о том, что прежде чем согласовывать оценку воздействия космодрома на окружающую среду и проводить общественные слушания, будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома.

По словам Пушкина, со стороны компании было сделано всё возможное для соблюдения сроков. Однако окончательного согласования нет.

Роскосмос планирует развивать космический туризм

Роскосмос планирует развивать космический туризм

"В этом году компания Blue Origin должна запустить первого туриста, Virgin Galactic тоже. А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полётов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем", — опасается глава компании.

Ранее Лайф рассказывал, что конкурент Илона Маска успешно запустил ракету на орбиту с самолёта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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