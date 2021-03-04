В России приостановлен проект суборбитальных полётов с частного космодрома

Чиновники не торопятся согласовывать санитарно-защитные зоны первого в России частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма в Нижегородской области. Об этом заявил РИА "Новости" гендиректор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

"Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы", — сказал Павел Пушкин.

Он пояснил, что с властями Нижегородской области ранее была достигнута договорённость о том, что прежде чем согласовывать оценку воздействия космодрома на окружающую среду и проводить общественные слушания, будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома.

По словам Пушкина, со стороны компании было сделано всё возможное для соблюдения сроков. Однако окончательного согласования нет.

"В этом году компания Blue Origin должна запустить первого туриста, Virgin Galactic тоже. А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полётов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем", — опасается глава компании.

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