Учёные доказали, что диеты не помогают убрать жир с живота
У него особая функция, и эта прослойка может адаптироваться к перепадам в питании.
Фото © Pixabay
Учёные из Сиднея провели эксперимент на мышах, который доказал, что ограничение себя в потребляемых калориях не поможет избавиться от жира на животе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.
Учёные отмечают, что жир главным образом располагается в трёх точках, и в одной из них — на животе — имеет функцию защиты внутренних органов от внешнего воздействия.
В ходе экспериментов над мышами исследователи пришли к выводу, что висцеральный жир может адаптироваться к повторяющимся приступам голода.
"Мы обнаружили, что жир на животе является наиболее устойчивым к похудению из-за того, что он способен включать "режим сохранения", — констатируют учёные.
Ранее диетолог рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Лучше питаться разнообразно, но полезными продуктами в небольших порциях.
Выбор редакции
Толстяк сбросил треть веса за пару лет, чтобы впервые в жизни не чувствовать ненависть к своему телу
Диетолог объяснила, чем опасно сухое голодание, погубившее 20-летнюю писательницу Шелдон
"Вся сложность в полуфабрикатах": Диетолог назвал безопасную порцию соли в сутки
Весна откладывается: россиян предупредили о вторжении морозов с Арктики
Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой
Комментариев: 0