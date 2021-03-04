Учёные доказали, что диеты не помогают убрать жир с живота

Учёные из Сиднея провели эксперимент на мышах, который доказал, что ограничение себя в потребляемых калориях не поможет избавиться от жира на животе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Учёные отмечают, что жир главным образом располагается в трёх точках, и в одной из них — на животе — имеет функцию защиты внутренних органов от внешнего воздействия.

В ходе экспериментов над мышами исследователи пришли к выводу, что висцеральный жир может адаптироваться к повторяющимся приступам голода.

"Мы обнаружили, что жир на животе является наиболее устойчивым к похудению из-за того, что он способен включать "режим сохранения", — констатируют учёные.

Ранее диетолог рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Лучше питаться разнообразно, но полезными продуктами в небольших порциях.

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