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Учёные доказали, что диеты не помогают убрать жир с живота

У него особая функция, и эта прослойка может адаптироваться к перепадам в питании.

4 марта 2021, 04:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные из Сиднея провели эксперимент на мышах, который доказал, что ограничение себя в потребляемых калориях не поможет избавиться от жира на животе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Учёные отмечают, что жир главным образом располагается в трёх точках, и в одной из них — на животе — имеет функцию защиты внутренних органов от внешнего воздействия.

В ходе экспериментов над мышами исследователи пришли к выводу, что висцеральный жир может адаптироваться к повторяющимся приступам голода.

"Мы обнаружили, что жир на животе является наиболее устойчивым к похудению из-за того, что он способен включать "режим сохранения", — констатируют учёные.

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Ранее диетолог рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Лучше питаться разнообразно, но полезными продуктами в небольших порциях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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