Пандемия привела к резкому росту стоимости авиаперелётов в России

Закрытие границ и снижение числа рейсов во время пандемии коронавируса привели к резкому росту стоимости авиаперелётов. Так, в марте на билеты за рубеж россияне в среднем тратят почти на 40% больше, чем год назад. Об этом пишет "Коммерсант".

Увеличились цены на перелёты в ОАЭ с 12,3 тыс. рублей в 2019-м до 23,7 тыс. рублей сейчас, в Грузию с 6,5 тыс. до 15,7 тыс. рублей, на Мальдивы (билет подорожал на 36% до 40,1 тыс. рублей) и в Египет (на 29% до 16,4 тыс. рублей). Дороже стало даже улететь из Москвы в Минск. По данным Biletix, перелёт сейчас стоит 13,6 тыс. рублей против 6,5 тыс. рублей в 2019 году.

По мнению представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, резкий рост цен связан с падением курса рубля и ограниченным предложением для перелётов.

Однако зарубежными рейсами дело не ограничивается. Внутри страны стоимость перелётов растёт не так быстро, однако она всё же поднимается. При этом спрос продолжает расти, но авиакомпании отмечают, что он слабее докризисного и говорить о восстановлении тарифов пока не приходится.

Эксперты предполагают, что подобная ситуация сохранится до тех пор, пока не откроется 85–90% направлений.

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