В Приморье столкнулись 15 машин, в том числе две скорые

В Приморском крае в городе Артём в одно дорожное происшествие попало сразу 15 машин, причём две из них — автомобили скорой медицинской помощи. Об этом сообщает краевое управление внутренних дел.

А на Камчатке ранее произошло столкновение рейсовых автобусов. Один из них ехал из краевой столицы в посёлок Мильково, другой — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Водитель одного из транспортных средств превысил разрешённую скорость и выехал на встречную полосу, после чего автобус попал в снежный занос и столкнулся с другим автобусом. В результате ДТП погибло два человека: водитель одного из транспортных средств и пассажир другого.