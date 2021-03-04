В Приморье столкнулись 15 машин, в том числе две скорые
36-летней женщине понадобилась помощь медиков.
Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
В Приморском крае в городе Артём в одно дорожное происшествие попало сразу 15 машин, причём две из них — автомобили скорой медицинской помощи. Об этом сообщает краевое управление внутренних дел.
Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
Инцидент произошёл у дома № 44 по улице Севской. Причиной названо "несоблюдение водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды".
"Одна участница автопроисшествия, 36-летняя женщина — водитель автомашины Subaru Forester, обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение", — отметили в полиции.
Заведено административное дело. Сотрудники МВД разбираются в причинах массовой аварии. На месте аварии на некоторое время образовалась длинная пробка.
А на Камчатке ранее произошло столкновение рейсовых автобусов. Один из них ехал из краевой столицы в посёлок Мильково, другой — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Водитель одного из транспортных средств превысил разрешённую скорость и выехал на встречную полосу, после чего автобус попал в снежный занос и столкнулся с другим автобусом. В результате ДТП погибло два человека: водитель одного из транспортных средств и пассажир другого.
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