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Американского "убийцу" российского С-400 "Триумф" показали на видео

Утверждается, что беспилотник также способен противостоять китайскому комплексу HQ-9.

4 марта 2021, 03:33

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Подрядчик Пентагона продемонстрировал его в своём видео на YouTube.

Утверждается, что дрон способен прорвать оборону систем ПВО и осуществлять атаки на командные штабы противников. В качестве примеров "жертв" беспилотника приводятся китайский ракетный комплекс HQ-9 и российский С-400 "Триумф".

Копьё "Охотника". Как будет воевать российский ударный беспилотник?

Копьё "Охотника". Как будет воевать российский ударный беспилотник?

Как отмечает Popular Mechanics, это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника. Из короткой презентации технические характеристики не понятны.

В мае прошлого года американцы успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие, которое предназначается для уничтожения беспилотников.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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