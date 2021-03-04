Американского "убийцу" российского С-400 "Триумф" показали на видео
Утверждается, что беспилотник также способен противостоять китайскому комплексу HQ-9.
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Подрядчик Пентагона продемонстрировал его в своём видео на YouTube.
Утверждается, что дрон способен прорвать оборону систем ПВО и осуществлять атаки на командные штабы противников. В качестве примеров "жертв" беспилотника приводятся китайский ракетный комплекс HQ-9 и российский С-400 "Триумф".
Как отмечает Popular Mechanics, это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника. Из короткой презентации технические характеристики не понятны.
В мае прошлого года американцы успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие, которое предназначается для уничтожения беспилотников.
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