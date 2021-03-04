Украинский политолог на примере Белгорода и Харькова объяснил пророссийские настроения
По его мнению, очевидно, где "богатый сосед".
Фото © Pixabay
Граждане Украины видят, насколько экономическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону за последние 20 лет. Этим и объясняются пророссийские настроения в республике. Об этом заявил украинский политолог Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".
"Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше", — пояснил Сергей Белашко.
Он добавил, что отсюда всем и понятно, "где богатый сосед".
А вот экс-депутат Рады призвала Украину готовиться к военному захвату Крыма. По её словам, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности".
Выбор редакции
Верховная рада поддержала законопроект о выводе Украины из часового пояса Москвы
Чиновник, который не смог: у врио губернатора Белгородской области не вышло записаться к себе на приём
В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca
Весна откладывается: россиян предупредили о вторжении морозов с Арктики
Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой
Комментариев: 0