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Украинский политолог на примере Белгорода и Харькова объяснил пророссийские настроения

По его мнению, очевидно, где "богатый сосед".

4 марта 2021, 03:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Граждане Украины видят, насколько экономическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону за последние 20 лет. Этим и объясняются пророссийские настроения в республике. Об этом заявил украинский политолог Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".

"Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше", — пояснил Сергей Белашко.

Он добавил, что отсюда всем и понятно, "где богатый сосед".

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А вот экс-депутат Рады призвала Украину готовиться к военному захвату Крыма. По её словам, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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