Украинский политолог на примере Белгорода и Харькова объяснил пророссийские настроения

Граждане Украины видят, насколько экономическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону за последние 20 лет. Этим и объясняются пророссийские настроения в республике. Об этом заявил украинский политолог Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".

"Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше", — пояснил Сергей Белашко.