В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca

Жители Австрии высказывают одобрение российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и доверяют ей больше, чем британско-шведскому препарату AstraZeneca. Об этом сообщили специалисты Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria).

"Даже ещё не получившая разрешение вакцина "Спутник V" оценивается в два раза более положительно в немецкоязычном пространстве, чем вакцина от AstraZeneca, в особенности в Австрии", — говорится по результатам исследования, которое проводилось в течение января и февраля.

Всего в рамках анализа было изучено 250 мнений о разных вакцинах, которые были поделены на три группы: положительное (+1), нейтральное (0) и отрицательное (–1).

Так, лидерство в условном рейтинге получила вакцина от компании Johnson & Johnson (0,18). Следом расположились препараты Pfizer/BioNTech (0,14) и Moderna (0,13). "Спутник V" австрийцы оценили в 0,11 балла. При этом о ней почти вполовину чаще упоминают в соцсетях, нежели в СМИ. Мнение о AstraZeneca сложилось скорее негативное, в связи с чем она получила лишь 0,04 балла. При этом именно этот препарат доступен в стране в больших объёмах.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце февраля обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания её совместного производства.

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