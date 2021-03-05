Роскомнадзор оштрафует соцсети за вовлечение детей в незаконные акции

Роскомнадзор привлёк социальные сети к ответственности за призывы к противоправным действиям, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В релизе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уточняется, что протоколы об административном правонарушении составлены на социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер Telegram, а также видеохостинг YouTube.