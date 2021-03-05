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Роскомнадзор оштрафует соцсети за вовлечение детей в незаконные акции

Протоколы составлены в отношении восьми интернет-площадок.

5 марта 2021, 18:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор привлёк социальные сети к ответственности за призывы к противоправным действиям, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В релизе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уточняется, что протоколы об административном правонарушении составлены на социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер Telegram, а также видеохостинг YouTube.

Поводом послужило неудаление либо несвоевременное удаление информации, вовлекавшей несовершеннолетних в противоправную деятельность — участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В суд уже поступили протоколы на соцсети Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube.

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А ранее Лайф писал, что соцсети начнут отчитываться об удалении запрещённого в России контента. Также в них появятся специальные электронные формы для жалоб от пользователей.

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Напомним, популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории площадок.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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