Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за "Северного потока – 2"

Украина призвала Белый дом ввести в отношении России "новый всеобъемлющий санкционный режим", включив в него ограничения против газопровода "Северный поток – 2". С обращением к американской администрации выступила в пятницу заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко.

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока – 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас", — заявила она во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

По словам Свириденко, для Киева крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе по Донбассу как в "нормандском", так и в "минском формате". В таком случае диалог будет наиболее эффективным, полагает украинская сторона. Кроме того, Украина заинтересована в наращивании военного сотрудничества со Штатами. По мнению Свириденко, вместе стороны смогут противостоять пропаганде, информационным угрозам и кибератакам.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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