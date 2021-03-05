Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за "Северного потока – 2"

Прекращение строительства газопровода в Киеве назвали критически важным.

5 марта 2021, 17:31
<p>Фото © DPA / ТАСС</p>

Фото © DPA / ТАСС

Украина призвала Белый дом ввести в отношении России "новый всеобъемлющий санкционный режим", включив в него ограничения против газопровода "Северный поток – 2". С обращением к американской администрации выступила в пятницу заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко.

"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока – 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас", — заявила она во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

По словам Свириденко, для Киева крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе по Донбассу как в "нормандском", так и в "минском формате". В таком случае диалог будет наиболее эффективным, полагает украинская сторона. Кроме того, Украина заинтересована в наращивании военного сотрудничества со Штатами. По мнению Свириденко, вместе стороны смогут противостоять пропаганде, информационным угрозам и кибератакам.

Политолог оценил вероятность введения новых санкций против РФ

Политолог оценил вероятность введения новых санкций против РФ

В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.

МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем

МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем

Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.

В сенате призвали Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

В сенате призвали Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1