Украина призвала США ввести против России "новые всеобъемлющие санкции" из-за "Северного потока – 2"
Прекращение строительства газопровода в Киеве назвали критически важным.
Фото © DPA / ТАСС
Украина призвала Белый дом ввести в отношении России "новый всеобъемлющий санкционный режим", включив в него ограничения против газопровода "Северный поток – 2". С обращением к американской администрации выступила в пятницу заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко.
"Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока – 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас", — заявила она во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.
По словам Свириденко, для Киева крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе по Донбассу как в "нормандском", так и в "минском формате". В таком случае диалог будет наиболее эффективным, полагает украинская сторона. Кроме того, Украина заинтересована в наращивании военного сотрудничества со Штатами. По мнению Свириденко, вместе стороны смогут противостоять пропаганде, информационным угрозам и кибератакам.
В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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