МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем
Москва не ждёт момента, указали в ведомстве.
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Россия скоро "порадует" американскую сторону новыми ограничительными мерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему вы думаете, что мы ждём? Никто не ждёт. Другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы..." — сказала дипломат в эфире Первого канала, комментируя вопрос об ответе Вашингтону на ограничительные меры.
Захарова указала, что работа по этому направлению ведётся. Она также напомнила, что Москва готова симметрично ответить на препятствование Берлина работе российских СМИ на территории Германии.
В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.
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