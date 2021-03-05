МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем

"Почему вы думаете, что мы ждём? Никто не ждёт. Другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы..." — сказала дипломат в эфире Первого канала, комментируя вопрос об ответе Вашингтону на ограничительные меры.