Возлюбленная подростка, сбежавшего от полицейских через окно 17-го этажа, попросила не привлекать его к ответственности

В Москве возлюбленная подростка, который сбежал от полицейских и разъярённого дедушки своей подруги через окно 17-го этажа, когда их застали в момент интимной близости, попросила не привлекать парня к ответственности и отказалась писать заявление. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подростки состоят в романтических отношениях. Тётя девочки, являющаяся её законным опекуном, настояла на том, чтобы школьница заявила, что мальчик принудил её к сексу. Та послушалась взрослую родственницу и сообщила, что в тот день спешила к дедушке и отказала парню, но он настоял на своём. Однако медицинская экспертиза не нашла следов насилия и телесных повреждений на теле несовершеннолетней.