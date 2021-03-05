Возлюбленная подростка, сбежавшего от полицейских через окно 17-го этажа, попросила не привлекать его к ответственности
Девочка по наставлению тёти заявила, что её принудили к интимной близости, однако экспертиза не нашла следов насилия.
Фото © Pixabay
В Москве возлюбленная подростка, который сбежал от полицейских и разъярённого дедушки своей подруги через окно 17-го этажа, когда их застали в момент интимной близости, попросила не привлекать парня к ответственности и отказалась писать заявление. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что подростки состоят в романтических отношениях. Тётя девочки, являющаяся её законным опекуном, настояла на том, чтобы школьница заявила, что мальчик принудил её к сексу. Та послушалась взрослую родственницу и сообщила, что в тот день спешила к дедушке и отказала парню, но он настоял на своём. Однако медицинская экспертиза не нашла следов насилия и телесных повреждений на теле несовершеннолетней.
Основания для возбуждения уголовного дела в отношении парня отсутствуют.
Ранее Лайф рассказывал, что после своего рискового побега школьник попал в реанимацию с переломами бедра и таза, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.
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