В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса
Текущий год всё ещё будет "годом ковида".
Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Пандемия коронавируса завершится только в 2022 году, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Однако, по его мнению, сам вирус никуда не исчезнет.
"Полагаю, 2021 год будет ещё одним годом ковида... В начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдёт сам вирус", — цитирует эксперта газета Die Welt.
Клюге также призвал набраться терпения по вопросу вакцинации, так как привить разом всех жителей планеты невозможно.
Ранее прогноз о продолжительности эпидемии коронавируса в России сделал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин. По его мнению, она может закончиться ближе к середине 2021 года. А врач-инфекционист Сергей Вознесенский считает, что благодаря массовой вакцинации, а также мерам профилактики уже к апрелю можно ждать, что пандемия пойдёт на спад.
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