В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится только в 2022 году, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Однако, по его мнению, сам вирус никуда не исчезнет.

"Полагаю, 2021 год будет ещё одним годом ковида... В начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдёт сам вирус", — цитирует эксперта газета Die Welt.

Клюге также призвал набраться терпения по вопросу вакцинации, так как привить разом всех жителей планеты невозможно.

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