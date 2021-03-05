Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал

27-летний мотоциклист Шанкар Шанмух Гомби попал в страшную аварию в Махалингапуре, Индия. Парень получил серьёзную травму головы, и его срочно доставили в больницу. Однако врачи решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, заявив, что у пациента просто нет шансов.

Фото © Facebook / Shankar Gombi

Тело Шанкара отправили на вскрытие, но специалистов ждал большой шок. За мгновение до того, как скальпель коснулся кожи погибшего, эксперт заметил, что руки и ноги мертвеца дрожат. Парень был всё ещё жив, пишет Daily Star.

По словам сотрудника патолого-анатомического отделения, дежурный врач частной больницы, куда привезли пострадавшего, не обследовал пациента должным образом, что привело к такой жуткой ситуации. Шанкара отправили в другую больницу на лечение. Родственники мотоциклиста ещё не подали официальную жалобу на медучреждение.

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