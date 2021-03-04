"Москва живёт!" Путин рассказал об удивлении иностранного знакомого столицей в период пандемии

Путин рассказал о беседе со знакомым иностранцем. Видео © LIFE

В ходе встречи с участниками общероссийской акции #МыВместе президент Владимир Путин заявил, что Россия гораздо эффективнее других развитых стран справляется с пандемией коронавируса и её последствиями. Беседуя с волонтёрами, глава государства вспомнил, как накануне встречался в Кремле со своим знакомым — коллегой из-за рубежа.

"Он иностранец, приехал по делам в Россию. Вчера поздно увиделись, он рассказывал о впечатлениях. Он сказал: "Я удивился, приехав в Москву: Москва живёт! А в крупных городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, всё закрыто", — поделился Путин.

По словам российского лидера, окончательной победы над вирусом можно добиться, только объединяя усилия, в частности на мировой арене. Владимир Путин отметил, что пандемия потихонечку в стране идёт на спад, но это не повод расслабляться.

"Мы исходим из того, что, только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", — подчеркнул президент, обращаясь к волонтёрам.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с участниками акции #МыВместе. Он поздравил волонтёров с годом работы на столь востребованном и благородном поприще и отметил, что за их работой "невозможно было без сильных эмоций наблюдать".

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