Путин: Девять регионов ещё не приступали к вакцинации от ковида
Девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации против коронавируса, есть вопросы с логистикой и организацией прививочных пунктов. Об этом в ходе общения с волонтёрами акции #МыВместе рассказал президент Владимир Путин.
В остальных же субъектах 2 млн россиян уже получили обе прививки, и ещё 2 млн пока поставили только по одной, добавил глава государства.
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