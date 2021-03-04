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Путин: Девять регионов ещё не приступали к вакцинации от ковида

4 марта 2021, 12:01

Девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации против коронавируса, есть вопросы с логистикой и организацией прививочных пунктов. Об этом в ходе общения с волонтёрами акции #МыВместе рассказал президент Владимир Путин.

В остальных же субъектах 2 млн россиян уже получили обе прививки, и ещё 2 млн пока поставили только по одной, добавил глава государства.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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