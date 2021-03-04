Регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в РФ, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что решение комитета было принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых людях. ЕМА оценит соответствие вакцины установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев поприветствовал запуск процедуры экспертизы и отметил, что "Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней в Европе. Он подчеркнул, что партнёрство по данному вопросу должно быть выше политики.

Ранее Лайф рассказывал, что Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь его регистрации в ЕМА. Она стала второй после Венгрии страной в ЕС, которая разрешила применение российской вакцины. Там считают полностью обоснованным использование в стране российского препарата.

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