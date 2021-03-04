В России за сутки выявили 11 385 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 11 385 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 12,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 16 123 человека, 475 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 290 135 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 3 869 857 человек. За весь период в России умерло 87 823 человека", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее Лайф писал, что врачи обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. К такому исходу приводит сильно ослабленный иммунитет.

Авторы