В России за сутки выявили 11 385 новых случаев коронавируса
За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 16 123 человека.
Временный госпиталь для пациентов с ковидом на ВДНХ. Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
В России за минувшие сутки выявили 11 385 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 12,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 16 123 человека, 475 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 290 135 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 3 869 857 человек. За весь период в России умерло 87 823 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее Лайф писал, что врачи обнаружили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. К такому исходу приводит сильно ослабленный иммунитет.
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