Девушка в течение 10 лет пила газировку, и вот в какое жуткое зрелище превратились её зубы — видео

Виктория Новаковски из Мичигана, США, наглядно показала, к каким страшным последствиям может привести пренебрежение гигиеной ротовой полости и употребление вредных продуктов. Девушка выложила в "Тикток" ролик, продемонстрировав, как разрушились её зубы за несколько лет.

Видео © TikTok / lilnovi95

Сначала Виктория прикрепила архивное фото 2012 года, когда ещё обладала здоровой ослепительной улыбкой. Однако уже в 2017-м стоматолог предупредил, что у девушки назревают серьёзные проблемы и ей нужно удалить верхние зубы и поставить протез.

Скриншот © TikTok / lilnovi95

Слова врача Викторию сильно напугали, но ещё больше она боялась удалять зубы. Спустя три года, в 2020-м, ситуация достигла критической точки и назад пути не было. Девушка снова пошла к доктору, которому потребовалось три месяца, чтобы вернуть пациентке белоснежную улыбку.

Скриншот © TikTok / lilnovi95

Виктория назвала несколько причин, из-за которых лишилась зубов. Она призналась, что десять лет подряд каждый день пила газировку, четыре-пять лет назад начала курить, а гигиеной полости рта пренебрегала ещё со школьных времен.

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