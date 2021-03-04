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Врач рассказал, как контролировать состояние крови после перенесённого ковида

Это позволит избежать риска развития тромбоза.

4 марта 2021, 05:24
<p>Фото © EPA</p>

Фото © EPA

Тем, кто перенёс COVID-19, рекомендуется отслеживать состояние свёртываемости крови, так как этот показатель после подобного заболевания может оказаться опасным для здоровья ещё долгое время. Такие рекомендации в эфире радио Sputnik дал врач-трансфузиолог Андрей Звонков. Он советует периодически делать анализ на международное нормализованное отношение.

"Желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО, он показывает состояние свёртывающей системы крови", — сказал Андрей Звонков.

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Врач уточняет, что нормальным этот показатель считается в диапазоне свыше 1,8–1,85. Если показатель менее 1,5, то рекомендуется начать принимать препараты, которые разжижают кровь. Если выше 2, то, наоборот, уменьшить их дозировку или вовсе отменить.

Ранее израильские учёные из Университета Тель-Авива пришли к выводу, что организм большинства людей способен самостоятельно защититься от ковида.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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