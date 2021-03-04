Врач рассказал, как контролировать состояние крови после перенесённого ковида

Тем, кто перенёс COVID-19, рекомендуется отслеживать состояние свёртываемости крови, так как этот показатель после подобного заболевания может оказаться опасным для здоровья ещё долгое время. Такие рекомендации в эфире радио Sputnik дал врач-трансфузиолог Андрей Звонков. Он советует периодически делать анализ на международное нормализованное отношение.

"Желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО, он показывает состояние свёртывающей системы крови", — сказал Андрей Звонков.

Врач уточняет, что нормальным этот показатель считается в диапазоне свыше 1,8–1,85. Если показатель менее 1,5, то рекомендуется начать принимать препараты, которые разжижают кровь. Если выше 2, то, наоборот, уменьшить их дозировку или вовсе отменить.

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