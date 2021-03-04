Эксперт рассказал, что ожидает курс рубля в течение недели

На этой неделе рубль чувствует себя уверенно, продолжая стучаться о нижнюю границу торгового диапазона последних месяцев против евро и доллара, однако к концу недели ситуация может измениться. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Так окрепла российская валюта на фоне объявления персональных санкций США, которые оказались не столь жёсткими, как предполагалось, и не содержали ограничений на финансовую деятельность компаний и покупки иностранцами российского госдолга.

Однако изменить ситуацию может несколько внешних факторов. Рост доходности американских бумаг на долговых рынках делает их более привлекательными по сравнению с аналогами из развивающихся стран. Сейчас скорее прослеживается укрепление позиций доллара к "защитным" валютам вроде франка или иены, однако эта ситуация обернётся давлением на рубль.

В течение недели курс евро и доллара к рублю может вернуться к верхним границам. Так, в ближайшее время доллар к рублю может вырасти с 73,3 до 76, а евро — с 88,4 в область выше 92.

Ранее в Китае предупредили о "пузыре" на мировых фондовых рынках.

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