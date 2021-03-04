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Категорий: 18

Эксперт рассказал, что ожидает курс рубля в течение недели

На стоимость российской валюты могут повлиять внешние факторы.

4 марта 2021, 05:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На этой неделе рубль чувствует себя уверенно, продолжая стучаться о нижнюю границу торгового диапазона последних месяцев против евро и доллара, однако к концу недели ситуация может измениться. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Так окрепла российская валюта на фоне объявления персональных санкций США, которые оказались не столь жёсткими, как предполагалось, и не содержали ограничений на финансовую деятельность компаний и покупки иностранцами российского госдолга.

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Матвиенко рассказала о перспективах доллара в России

Однако изменить ситуацию может несколько внешних факторов. Рост доходности американских бумаг на долговых рынках делает их более привлекательными по сравнению с аналогами из развивающихся стран. Сейчас скорее прослеживается укрепление позиций доллара к "защитным" валютам вроде франка или иены, однако эта ситуация обернётся давлением на рубль.

В течение недели курс евро и доллара к рублю может вернуться к верхним границам. Так, в ближайшее время доллар к рублю может вырасти с 73,3 до 76, а евро — с 88,4 в область выше 92.

Ранее в Китае предупредили о "пузыре" на мировых фондовых рынках.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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