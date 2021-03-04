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Китайский зонд впервые снял поверхность Марса в высоком разрешении

До этого аппарат присылал видео с орбиты Красной планеты.

4 марта 2021, 04:46

Фото © Twitter / CGTN

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" впервые сделал снимки Марса в высоком разрешении. Фотографии опубликовали в "Твиттере" государственные СМИ КНР.

"Китайское национальное космическое управление опубликовало три снимка высокой чёткости Марса, сделанные первым в стране зондом для исследования Марса "Тяньвэнь-1", отметили там.

Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе

Российско-европейский аппарат снял место посадки ровера Perseverance на Марсе

Китай запустил марсианский зонд в июле прошлого года. Космический аппарат уже присылал свой первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, а также видео с орбиты Марса.

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А американский аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA уже показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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