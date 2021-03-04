Китайский зонд впервые снял поверхность Марса в высоком разрешении

"Китайское национальное космическое управление опубликовало три снимка высокой чёткости Марса, сделанные первым в стране зондом для исследования Марса "Тяньвэнь-1", — отметили там.

Китай запустил марсианский зонд в июле прошлого года. Космический аппарат уже присылал свой первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, а также видео с орбиты Марса.