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Россияне назвали город страны, наиболее подходящий для жизни "с чистого листа"

Столица не вошла даже в первую тройку.

4 марта 2021, 04:40
<p>Фото © ТАСС / Игорь Онучин</p>

Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Краснодар признали лучшим российским городом, где можно начать жизнь "с чистого листа". К такому выводу пришли по результатам исследования в онлайн-сервисе Tvil.ru, передаёт "Лента.ру".

За Краснодар высказались 28,7 процента опрошенных. Второе место в списке занял Санкт-Петербург (18,7 процента), а третье — Севастополь (13,7 процента).

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Кроме того, в первую пятёрку рейтинга попала Москва — в ней начать жизнь с "чистого листа" хотели бы около 12 процентов респондентов, а также Калининград — болеее 11 процентов.

Кроме того, опрошенные назвали привлекательными для переезда и Ростов-на-Дону (4,4 процента респондентов), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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