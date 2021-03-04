Россияне назвали город страны, наиболее подходящий для жизни "с чистого листа"
Столица не вошла даже в первую тройку.
Фото © ТАСС / Игорь Онучин
Краснодар признали лучшим российским городом, где можно начать жизнь "с чистого листа". К такому выводу пришли по результатам исследования в онлайн-сервисе Tvil.ru, передаёт "Лента.ру".
За Краснодар высказались 28,7 процента опрошенных. Второе место в списке занял Санкт-Петербург (18,7 процента), а третье — Севастополь (13,7 процента).
Кроме того, в первую пятёрку рейтинга попала Москва — в ней начать жизнь с "чистого листа" хотели бы около 12 процентов респондентов, а также Калининград — болеее 11 процентов.
Кроме того, опрошенные назвали привлекательными для переезда и Ростов-на-Дону (4,4 процента респондентов), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента).
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