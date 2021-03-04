Весна откладывается: россиян предупредили о вторжении морозов с Арктики

Несмотря на то, что на календаре начало марта, весна пока не полностью приходит в Россию, а в некоторых регионах страны зима вновь даст о себе знать. Об этом сообщили синоптики центра погоды "Фобос".

Так, в среду сильные снегопады со штормовым ветром настигли южные регионы России, где местами за 12 часов выпало до четверти месячной нормы. В четверг снегопады ослабеют, однако вслед за этим придёт понижение температуры.

"В нашу страну начнут поступать воздушные массы из акватории Баренцева моря. Уже к вечеру они доберутся до Верхней Волги и затем продолжат растекаться по Европейской России", — предупреждают синоптики.

Тепло останется лишь в южных и средних широтах. А вот большая часть европейской части России к субботе окажется погружённой в арктическое вторжение. Температура днём в средней полосе упадёт до пяти — десяти градусов ниже нуля, а на северо-востоке региона похолодает до минус 20.

Москва начнёт замерзать уже к вечеру 4 марта, на улицах возможно образование гололедицы. В пятницу и субботу воздух прогреется до минус двух градусов. В самом конце недели возможно кратковременное потепление до нуля, однако затем вновь похолодает.

Ранее Лайф сообщал, что специалисты Гидрометцентра России в Международный женский день 8 Марта представят прогноз погоды в градусах Фаренгейта, чтобы температура была положительной.

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