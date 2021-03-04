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Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой

Инициативу предлагается закрепить законодательно в виде меры социальной поддержки.

4 марта 2021, 04:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Коммунисты России" обратились в Госдуму с инициативой обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату на 8 Марта. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", – заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

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Аналогичная мера социальной поддержки, по задумке "Коммунистов России", должна быть положена и для мужчин к 23 Февраля.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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