Коммунисты предложили поощрять женщин на 8 Марта тринадцатой зарплатой
Инициативу предлагается закрепить законодательно в виде меры социальной поддержки.
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"Коммунисты России" обратились в Госдуму с инициативой обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату на 8 Марта. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", – заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Аналогичная мера социальной поддержки, по задумке "Коммунистов России", должна быть положена и для мужчин к 23 Февраля.
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