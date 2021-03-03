Порадуют и прослужат годы: лучшие устройства, которые можно подарить на 8 Марта

Устройство-подарок должно впечатлить при вручении, а в будущем — стать практичным и незаменимым в повседневном использовании. Лайф нашёл такие в трёх ценовых уровнях.

От 5000 руб. до 20 000 руб.

Смарт-часы Huawei Watch Fit

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Цена: 6000 руб.

Не Apple Watch, но тем не менее такой презент может понравиться фитоняшке. Часы предлагают 96 программ для занятия спортом. В них также добавлены анимированные видеоуроки Quick-workout Animations. Их 12, а упражнений — 44. Это поможет тренироваться в зале или дома.

Другой плюс часов на фоне всех моделей Apple Watch — автономность. Они работают до пяти дней в классическом режиме и до десяти — в режиме экономии энергии. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту 5 ATM, можно нырять и плавать.

Внешне аксессуар стильный. Теперь часы Huawei выходят с прямоугольным экраном — так просматривать уведомления и управлять телефоном (настраивать будильники, переключать музыку) удобнее. Диагональ — 1,64 дюйма, тип матрицы — AMOLED. С точки зрения эргономики аппарат также приятный. Вес — всего 39 граммов, на руке он почти не почувствуется.

Смартфон Samsung Galaxy A51

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Цена: 16 000 руб.

Самый популярный смартфон в России в 2020 году. В 2021-м он по-прежнему актуален. Galaxy A51 не выделяется какими-либо конкретными характеристиками и возможностями, при этом по набору качеств он один из лучших на рынке.

Главный плюс смартфона — дизайн. Экран занимает почти всю поверхность передней панели, а в его верхней части аккуратно выполнен вырез под фронтальную камеру. Диагональ дисплея — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+.

Камера неплохая для своей цены. Разрешение — 48+12+5+5 Мп. Автономность высокая. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, энергии хватает на два дня умеренного пользования. NFC есть.

Умная колонка "Яндекс.Станция"

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Цена: 12 000 руб.

Универсальное устройство, способное управлять умным домом, музыкой, оповещать об уведомлениях на смартфоне и органично вписаться в интерьер. В колонку интегрирован голосовой ассистент Алиса, который может включить или выключить музыку, вызвать такси, активировать работу робота-пылесоса.

В устройство встроена матрица из семи чувствительных микрофонов. Они помогают Алисе разобрать каждое слово на расстоянии до семи метров, а голосовой ассистент разбирает их, даже если вокруг шумно. Если же нужно выключить микрофоны, сделать это можно одной кнопкой, и Алиса не услышит ни слова.

Беспроводные наушники AirPods Pro

Цена: 17 000 руб.

По-прежнему лучшие беспроводные наушники с точки зрения вау-эффекта и внешнего вида. Продукция Apple всегда вызывает больше эмоций, чем какая-либо другая марка. А AirPods Pro в 2021 году идеальны по соотношению цены и качества.

Фишка наушников — шумоподавление. Общественный транспорт, город, шумящие соседи — при этих сценариях они идеально изолируют пользователя от внешних звуков. Они слышны, но нечётко.

Наушники миниатюрные. Они идеально подходят под запрос — гарнитура, которая не будет выделяться. AirPods Pro торчат из ушей гораздо менее заметно, чем первое и второе поколения.

От 20 000 руб. до 40 000 руб.

Смарт-часы Apple Watch Series 6

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Цена: от 32 990 руб.

Наиболее дорогая и совершенная модель умных часов. От этого подарок становится более статусным — продукт Apple, ещё и самый дорогой из возможных.

В плане функциональности Series 6 также радуют. Фишка часов — определение уровня кислорода в крови. Кроме того, устройство предлагает широкий набор параметров физической активности. Это тренировки, распознавание падения, измерение ЭКГ.

Внешне часы почти не отличаются от предыдущих поколений, правда, ряд мелочей можно заметить. Приятное дополнение — моноремешок. У него нет ни пряжки, ни застёжки. Так на запястье не создаётся давления и внешне часы выделяются. Корпус часов тоже премиальный. Он выполнен из титана. Кроме того, можно взять устройство в синем или красном цвете Product Red, чтобы оно было заметнее.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3

Фото © Shutterstock

Цена: от 30 000 руб.

По своим возможностям эти часы больше всех похожи на Apple Watch Series 6. А именно — мониторингом физической активности и состояния здоровья. В новом поколении Galaxy Watch появились датчик измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ.

Жесты более удобные, чем у Apple Watch. Например, чтобы ответить на звонок, нужно сжать кулак, а чтобы отключить будильник — встряхнуть рукой.

Дизайн интересный. Внешне аксессуар напоминает механические часы — экран круглый, коронки две, комплектные ремешки выполнены из искусственной кожи. Часы выпускаются в двух версиях — 41 (экран 1,2 дюйма) и 45 мм (экран 1,4 дюйма). Фишка корпуса — лёгкий вес (49,27 г и 53,8 г соответственно).

Робот-пылесос Tefal RG7145RH Smart Force Extreme

Фото © Shutterstock

Цена: 23 000 руб.

Полноценный гаджет, дающий новый пользовательский опыт и впечатления. Он украшает интерьер, за ним интересно первое время наблюдать, с ним активно играют домашние животные.

Tefal RG7145RH — приятный и функциональный презент. Робот-пылесос отлично справляется с задачами. Он оснащён длинными боковыми щётками, поэтому эффективно извлекает пыль из-под мебели и из углов. Модель работает не только на гладком покрытии, но и на ковре с ворсом. А расположенные на корпусе датчики помогают устройству ориентироваться в пространстве, огибать углы и предотвращают его падение со ступеней.

От 40 000 руб. до 50 000 руб.

Смартфон iPhone 11

Фото © Pixabay

Цена: 48 000 руб.

Модель 2019 года, в 2021-м актуальна за счёт выгодного соотношения цены и характеристик. У устройства два минуса. Во-первых, экран с низкими параметрами: разрешение — всего 1792 х 828 пикселей (даже не Full HD), а плотность — 326 пикселей на дюйм. Во-вторых, ночной режим доступен только основному модулю, ультраширокоугольный снимает только в обычном режиме.

В остальном устройство до сих пор достойное. Процессор — A13 Bionic, камера двойная с разрешением 12 + 12 Мпикс, динамики — одни из лучших на рынке. Автономность высокая — заряда хватает на полтора дня умеренного использования.

Samsung Galaxy S20 FE

Фото © Shutterstock

Цена: 45 000 руб.

Ещё один сбалансированный смартфон без уникальных особенностей. Единственное, что можно отметить, — экран. Частота обновления — 120 Гц, диагональ — 6,5 дюйма, разрешение — 2400 x 1080 пикселей — все параметры оптимальные для конца 2020 года. Дисплей плоский, рандомных нажатий из-за скруглённых краёв экрана не будет.

Разрешение камеры — 12+12+8 Мп. Оптическая стабилизация добавлена аж в два модуля — основной и телефото. Процессор — флагманский Exynos 990. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч, с ним заряда хватает на полтора дня работы с умеренной нагрузкой. В общем, удачный смартфон без критических недостатков.

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