Вышла первая бета-версия Android 12: главные отличия и сходства с iOS 14

Новая версия операционной системы от Google стала доступна для разработчиков. В ней компания уделила особое внимание конфиденциальности и удобству использования. Причём первое в плане функциональности повторяет нововведения iOS 14, а второе, наоборот, отличает операционную систему от конкурента. Все сходства и различия — в материале Лайфа.

Дизайн и возможности виджетов

Первое заметное нововведение — появление виджетов для чатов. На рабочий стол можно вывести виджет не приложения в целом, а иконку конкретной беседы. По нажатию пользователь зайдёт именно в неё, а на главном экране ему также будут видны число новых сообщений и текст последнего. Удобно в случае с рабочими чатами.

С одной стороны, виджеты на Android совершенствуются, с другой, Apple всё равно впереди с точки зрения удобства и эстетики. В 2020 году в iOS 14 наконец появились виджеты, и с того момента мир осознал их значимость — данные, вроде новостной ленты, погоды и дней недели, видны лучше. Фишка виджетов на iOS — единство стиля. Края скреплены так же, как у иконок, уведомлений и панели быстрого доступа.

Виджеты в принципе переосмыслены. С этой точки зрения в противостоянии Android и iOS нет лидера. В первой операционной системе они более функциональны, и возможности кастомизации неограниченны, во второй более эстетичны.

Дизайн экрана блокировки

Google кастомизировала и экран блокировки. Нововведения затронули исключительно эстетическую часть интерфейса. Часы получили огромный шрифт и теперь располагаются вертикально, а при появлении уведомлений смещаются в правый верхний угол. Виджет погоды и даты теперь постоянно находится не по центру, а в левом верхнем углу экрана. Также разработчики поменяли местами и значки уведомлений в режиме Always On Display. Вместе с тем можно заметить и улучшенные анимации экрана блокировки.

Apple не меняет экран блокировки ни по дизайну, ни по функциональности. Последнее нововведение присутствовало в iOS 12. Тогда появилась группировка уведомлений — нотификации от каждого приложения начали собираться пачками. Функция Always On Display на айфонах вообще не поддерживается. Она есть лишь на Apple Watch и может появиться только на смартфонах Apple 2021 года выпуска.

Расположение элементов интерфейса

Интерфейс Android 12 стал лучше оптимизирован для управления одной рукой. Основные функциональные элементы были смещены до половины экрана. Подобное решение также используется в оболочке Samsung One UI с той же целью.

Если этого недостаточно, можно воспользоваться специальной возможностью уменьшения экрана до 40% от исходного размера. Сделать это можно с помощью свайпа по нижней части дисплея.

iOS же не оптимизируется специально под пользование одной рукой, хотя диагональ экрана медленно, но растёт — в 2020 году только два новых айфона из пяти (SE и 12 mini) получили миниатюрные экраны, у других же размер составляет 6,1 или 6,7 дюйма.

При этом Apple подстраивается под такой запрос. В 2014 году вышли iPhone 6 и 6 plus с экранами на 4,7 и 5,5 дюйма (тогда огромными). В том же году компания предложила функцию Reachability — по жесту она временно перемещает пользовательский интерфейс в нижнюю часть экрана, и пользователь может достать одной рукой до любого элемента. Так что нововведение Google со смещением интерфейса срисовано с iOS.

Уведомления об активности приложений

В Android 12 пользователь увидит, какие приложения и когда за ним следят. В "статус-баре" располагается точка или целый блок с иконками камеры и микрофона. Это индикаторы конфиденциальности, которые схожи с теми, что уже есть в iOS. Их основная функция — оповещать пользователя о том, что какое-то открытое приложение получило доступ к камере, микрофону или GPS.

Подобная возможность появилась и в iOS 14, она же стала её главным нововведением с точки зрения конфиденциальности. Кроме того, система показывает, какие приложения используют содержимое буфера обмена. Если скопировать текст в "Заметках" и вставить в Facebook, появится уведомление, что соцсеть начала работу с буфером обмена.

Итог: к чему стремится Google?

Первая бета-версия Android 12 показала, что iOS и Android следуют одному вектору развития. Разработчики уделяют больше всего внимания конфиденциальности данных и позволяют юзеру контролировать их использование сторонними приложениями. На обеих платформах можно отследить, когда софт получает доступ к камере, микрофону или GPS.

В плане интерфейса операционки всё больше становятся похожи. Обе заимствуют лучшие особенности друг у друга, поэтому ключевое отличие лишь одно — возможность установки приложений из сторонних источников. На Android можно это делать, на iOS — нет. От этого и зависит выбор между операционными системами. По остальным параметрам отличий всё меньше и меньше.

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