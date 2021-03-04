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Лжериелтор из Барнаула устроила финансовую пирамиду и обманула людей на 100 млн рублей

Сейчас СКР ищет других потерпевших, которых девушка запугивала.

4 марта 2021, 04:49
<p>Екатерина Бердникова. Фото © <a href="https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1544860/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Алтайскому краю</a></p>

Екатерина Бердникова. Фото © СУ СКР по Алтайскому краю

Жительница Барнаула Екатерина Бердникова мошенническим путём присвоила более 100 миллионов рублей, представляясь риелтором. От её действий пострадало 127 человек, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула Екатерины Бердниковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обманывала Бердникова с 2017 по начало 2020 года, предлагая инвестировать в строящееся жильё и получать дивиденды от его продажи. Деньги она привлекала по типу финансовой пирамиды, за это время украв более 100 миллионов рублей.

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Уголовное дело имеет повышенный общественный резонанс ввиду большого числа потерпевших, длительности преступления и причинения ущерба в особо крупном размере.

При этом некоторые пострадавшие до сих пор не сообщают о преступных действиях Бердниковой. Она угрожала, что они станут соучастниками преступления и будут уволены со службы, либо обещала вернуть все деньги с процентами. Однако следствие установило, что обещания мошенницы были голословными. Сейчас СКР просит других пострадавших от действий фигурантки обратиться с заявлением о признании потерпевшими.

Ранее россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с жильём.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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