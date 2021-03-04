Москвичи за время пандемии скупили почти 400 килограммов золота

Свыше шести тысяч слитков золота общим весом 389 килограммов было куплено жителями Москвы в 2020 году. Их общая стоимость составила 1,89 миллиарда рублей. Об этом сообщает Сбербанк.

Если учитывать все драгметаллы, то москвичи приобрели за год 8879 слитков общим весом 1162 килограмма. На это было потрачено почти два миллиарда рублей. В тройке лидеров по покупкам помимо золота оказались серебро и платина.

Также жителей столицы интересовали инвестиционные и памятные монеты. Было приобретено 205 917 экземпляров на общую сумму около 6,5 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Самыми популярными оказались золотые и серебряные инвестиционные монеты "Победоносец".

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