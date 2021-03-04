Половина российских мужчин заявили, что женщинам не нужно работать
А вот среди прекрасного пола это мнение не так популярно.
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Почти 50% мужчин в России склоняются к тому, что женщине не нужно работать. Количество женщин, придерживающихся такого же мнения, меньше почти в два раза и составляет 22%. Об этом пишет МК со ссылкой на итоги опроса, проведённого банком "Открытие".
Согласно опросу, 45% женщин и 28% мужчин считают, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 33% россиянок и 24% россиян — что с целью самовыражения. По мнению 36% респондентов мужского пола, прекрасная половина должна работать лишь в случае экстренной необходимости. Поддерживает их в этом мнении лишь 19% опрошенных россиянок.
Основным занятием женщины должны быть семья и дети, по мнению 11% опрошенных мужчин и 3% женщин. При этом 55% опрошенных россиян уверены, что главные задачи женщин — это материнство и охрана домашнего очага.
В опросе приняла участие одна тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек.
Ранее другой опрос показал, как часто россияне заводят романы на работе.
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