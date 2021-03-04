Премьер Словакии резко ответил на критику президента в адрес российской вакцины "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игор Матович жёстко ответил президенту страны Зузане Чапутовой и другим политикам, которые негативно высказываются о российской вакцине от ковида "Спутник V".

Глава словацкого правительства отметил, что в стране ежедневно от коронавируса умирают люди, "а некоторые считают самой большой проблемой Словакии то, что мы позволили себе поставить два миллиона доз эффективной вакцины для жителей страны, потому что она из России".

"Серьёзно? Неужели мы так глубоко зашли, что совсем не заботимся о здоровье и жизни людей? Неужели мы действительно хотим предотвратить вакцинацию людей препаратом, которому они доверяют?" — написал премьер на своей странице в "Фейсбуке".

Кроме того, Матович предположил, что "многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика". Такие люди, полагает премьер-министр, "руководствуются девизом — чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать".

Перед этим президент страны Зузана Чапутова раскритиковала использование в Словакии российской вакцины. Она заявила, что препарат ещё не прошёл в ЕС необходимых разрешительных процедур, и предложила попросить о регистрации "Спутника V" в европейском медицинском регуляторе.

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. Позже у словацкого премьера Матовича спросили, что тот пообещал Москве в обмен на поставки препарата от ковида. Он ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Затем премьер пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений.

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