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Категорий: 18

"Волна не ушла полностью": Доктор Мясников озвучил новый прогноз по коронавирусу

Во многом CoViD-19 ведёт себя как обычная сезонная инфекция, отметил врач.

4 марта 2021, 09:00
<p>Александр Мясников. Кадр из видео YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8yPuwnIgAec" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия-1</a>"</p>

Александр Мясников. Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Доктор и телеведущий Александр Мясников констатировал, что коронавирусная инфекция течёт по планете волнами. Однако волна, по его мнению, не ушла полностью. Так, заболеваемость в мире на данный момент остановилась на ровном плато, однако сам факт отсутствия спада числа заражённых во многих странах стали называть "третьей волной". Об этом эксперт написал в своём телеграм-канале.

"У нас сложилось представление, что коронавирус течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось, что всё закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что он будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах всё выглядит иначе", — сказал Мясников.

Доктор Мясников рассказал, как прервать мутации коронавируса

Доктор Мясников рассказал, как прервать мутации коронавируса

Как отметил врач, во многом ковид повёл себя как обычная сезонная инфекция. Так, после большого всплеска он "откатился", но лишь наполовину, и в мире эпидемическая ситуация зафиксировалась на ровном плато. При этом сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной".

Как указал Мясников, в очередной раз ковид продемонстрировал свою непредсказуемость. Как предполагает доктор, далее последует снижение до каких-то показателей, затем в течение трёх-четырёх месяцев будет наблюдаться стабилизация на достигнутом уровне, а уже за ней последует осенний всплеск.

Эксперт подчеркнул, что реально противопоставить коронавирусу можно только вакцинацию. Мясников также выразил надежду, что она "круто изменит естественный для вируса ход событий".

Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации от коронавируса

Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации от коронавируса

"Локдауны и прочие иные, чем вакцинация, меры, как мы видим, работают плохо, если вообще работают в плане борьбы именно с инфекцией", — заключил специалист.

А ранее доктор Мясников опроверг смертоносность нового "британского" коронавируса. По словам врача, мутации ковида — нормальное развитие событий.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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