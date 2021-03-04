"Волна не ушла полностью": Доктор Мясников озвучил новый прогноз по коронавирусу

Доктор и телеведущий Александр Мясников констатировал, что коронавирусная инфекция течёт по планете волнами. Однако волна, по его мнению, не ушла полностью. Так, заболеваемость в мире на данный момент остановилась на ровном плато, однако сам факт отсутствия спада числа заражённых во многих странах стали называть "третьей волной". Об этом эксперт написал в своём телеграм-канале.

"У нас сложилось представление, что коронавирус течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось, что всё закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что он будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах всё выглядит иначе", — сказал Мясников.

Как отметил врач, во многом ковид повёл себя как обычная сезонная инфекция. Так, после большого всплеска он "откатился", но лишь наполовину, и в мире эпидемическая ситуация зафиксировалась на ровном плато. При этом сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной".

Как указал Мясников, в очередной раз ковид продемонстрировал свою непредсказуемость. Как предполагает доктор, далее последует снижение до каких-то показателей, затем в течение трёх-четырёх месяцев будет наблюдаться стабилизация на достигнутом уровне, а уже за ней последует осенний всплеск.

Эксперт подчеркнул, что реально противопоставить коронавирусу можно только вакцинацию. Мясников также выразил надежду, что она "круто изменит естественный для вируса ход событий".

"Локдауны и прочие иные, чем вакцинация, меры, как мы видим, работают плохо, если вообще работают в плане борьбы именно с инфекцией", — заключил специалист.

А ранее доктор Мясников опроверг смертоносность нового "британского" коронавируса. По словам врача, мутации ковида — нормальное развитие событий.

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