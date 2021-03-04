Путин назвал российские вакцины от ковида наиболее эффективными в мире
Препараты отечественного производства являются и самыми безопасными.
Фото © Александр Щербак / ТАСС
Российский лидер Владимир Путин заявил, что разработанные в РФ вакцины от коронавирусной инфекции являются наиболее эффективными в мире. По словам президента, отечественным разработчикам есть, чем гордиться.
Во время встречи с волонтёрами акции #МыВместе, которая проходит в Кремле, Путин напомнил, что летальных исходов после применения отечественных зарегистрировано не было. А в Швейцарии, например, после прививки от ковида умерло не менее 16 человек.
"На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки. И примерно столько же сделали первый укол. Мы будем развивать это дальше", — указал глава государства, отметив, что в России, в отличии от ряда зарубежных стран, вакцинация населения от ковида бесплатна.
Путин также напомнил о необходимости пользоваться медицинскими масками и соблюдать требования санитарных врачей.
Ранее Лайф писал, что регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V".
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