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Путин назвал российские вакцины от ковида наиболее эффективными в мире

Препараты отечественного производства являются и самыми безопасными.

4 марта 2021, 11:59
<p>Фото © Александр Щербак / ТАСС</p>

Фото © Александр Щербак / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что разработанные в РФ вакцины от коронавирусной инфекции являются наиболее эффективными в мире. По словам президента, отечественным разработчикам есть, чем гордиться.

Во время встречи с волонтёрами акции #МыВместе, которая проходит в Кремле, Путин напомнил, что летальных исходов после применения отечественных зарегистрировано не было. А в Швейцарии, например, после прививки от ковида умерло не менее 16 человек.

"На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки. И примерно столько же сделали первый укол. Мы будем развивать это дальше", — указал глава государства, отметив, что в России, в отличии от ряда зарубежных стран, вакцинация населения от ковида бесплатна.

Путин также напомнил о необходимости пользоваться медицинскими масками и соблюдать требования санитарных врачей.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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