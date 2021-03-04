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Категорий: 18

В Кремле пояснили, почему не стоит считать гумпомощью поставки вакцины за рубеж

В первую очередь Россия старается удовлетворить потребности своих собственных граждан, поясняют власти.

4 марта 2021, 09:55

Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Москва делает всё возможное для удовлетворения зарубежных заявок на российскую вакцину от коронавируса, однако это не является гуманитарной помощью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что спрос на российские препараты достаточно большой, однако в первую очередь российская сторона старается ответить на запрос собственных граждан.

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"Россия делает всё возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств", пояснил журналистам Песков.

При этом шутку премьера Словакии Игоря Матовича, который на вопрос о том, что он пообещал России за поставку вакцины "Спутник V", ответил, что "Закарпатскую Украину", Песков комментировать не стал.

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"Всё это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается", — отрезал представитель Кремля.

Ранее Лайф рассказывал, что Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации в ЕМА. Она стала второй после Венгрии страной в ЕС, которая разрешила применение российской вакцины. Там считают полностью обоснованным использование в стране российского препарата.

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После этого у словацкого премьера спросили, что тот пообещал России в обмен на поставки препарата, и Матович ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Позже он пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной на эти слова обиделись и потребовали извинений. Сегодня эти извинения прозвучали.


Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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