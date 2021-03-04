В Кремле пояснили, почему не стоит считать гумпомощью поставки вакцины за рубеж

Москва делает всё возможное для удовлетворения зарубежных заявок на российскую вакцину от коронавируса, однако это не является гуманитарной помощью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что спрос на российские препараты достаточно большой, однако в первую очередь российская сторона старается ответить на запрос собственных граждан.

"Россия делает всё возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств", — пояснил журналистам Песков.

"Всё это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается", — отрезал представитель Кремля.

Ранее Лайф рассказывал, что Словакия получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь регистрации в ЕМА. Она стала второй после Венгрии страной в ЕС, которая разрешила применение российской вакцины. Там считают полностью обоснованным использование в стране российского препарата.

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