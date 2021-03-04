МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку премьера о передаче Закарпатья России

"Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения", — написал глава внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".