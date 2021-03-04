МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку премьера о передаче Закарпатья России
Скандал разгорелся после ответа Игора Матовича на вопрос, что он пообещал Москве за поставки антиковидной вакцины.
Фото © ТАСС / Aurelien Morissard / IP3 via ZUMA Press
Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился перед своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о "передаче" Закарпатья России.
"Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад в Киеве у нас состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения", — написал глава внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".
Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. После этого у словацкого премьера спросили, что тот пообещал России в обмен на поставки препарата, и Матович ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Позже он пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной на эти слова обиделись и потребовали извинений.
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