Налоги с граждан и компаний в России начнут собирать по-новому
Эксперты не исключают, что это усложнит совершение международных сделок.
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В течение 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России внедрит ряд нововведений в систему налогообложения. Среди них — система по предоставлению банкам данных о заёмщиках, а также разработка новой версии информационной платформы "Налог-4". Данные о готовящихся изменениях опубликованы на сайте службы.
Так, в ФНС планируют запустить систему оценки налогоплательщиков по сведениям, которые собраны при оказании им различных финансовых услуг. Ожидается, что подобный сервис поможет банковским работникам и их клиентам, поскольку ускорит принятие решений по выдаче займов, отметили в беседе с РБК представители банков. Однако эксперты предупредили и о возможных рисках — например, возможна утечка персональных данных граждан.
Вместе с тем в 2021 году будет введена автоматизированная информационная система нового поколения "Налог-4", с помощью которой можно будет выявлять махинации с НДС. Также система поможет в обнаружении цепочек подставных компаний, "накручивающих" входящий налог, который впоследствии вычитается.
Эксперты же считают, что подобная система усложнит работу многим компаниям. В частности, в первую очередь это касается международных сделок.
Ранее Лайф сообщал, что в середине текущего года в России могут ввести новый "налог на Google". Предполагается, что собранные средства будут направлять на поддержку отечественной IT-отрасли.
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