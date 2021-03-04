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Кадыров потроллил ФБР, раскрыв местонахождение бизнесмена Пригожина и попросив за информацию $250 тысяч

Ведомство разыскивает российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года.

4 марта 2021, 08:23
<p>Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Афонина Елена</p>

Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Афонина Елена

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём телеграм-канале, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин в настоящий момент находится в Грозном, и с иронией попросил за эту информацию обещанное ведомством вознаграждение в 250 тысяч долларов.

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало в твиттере своего вашингтонского офиса информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В этом списке значится и Евгений Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", которая принадлежит Пригожину, и за это попросила обещанное бюро вознаграждение.

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"Более лёгких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин сейчас находится у меня в гостях в Грозном", — написал Кадыров.

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Фото © Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Фото © Телеграм-канал Рамзана Кадырова

При этом глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными. Он объяснил свой выбор тем, что его иностранные счета заблокированы из-за санкций Брюсселя и Вашингтона, "а жить на что-то надо".

"Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", — указал Кадыров.

Он также подчеркнул, что сообщит точное местонахождение Пригожина сразу после получения денег.

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"В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", — добавил глава Чеченской Республики.

А недавно Рамзан Кадыров рассказал об участии президента РФ Владимира Путина в спецоперации по уничтожению банды боевиков во главе с Асланом Бютукаевым в Чечне.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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