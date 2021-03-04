Птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса из-за дефицита яиц

Некоторые российские производители мяса птицы могут сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Речь идёт о предприятиях, где нет собственных репродукторов и они вынуждены закупать оплодотворённые яйца за рубежом. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одного из участников встречи.

Отмечается, что сократить производство могут предприятия, которые обеспечивают около 20% российского рынка мяса птицы. Согласно данным издания, стоимость инкубационных яиц выросла с 16–17 рублей в сентябре 2020 года до 30 рублей в данный момент за штуку. Такие цены являются слишком высокими для части птицефабрик. Кроме того, на ситуацию повлияло увеличение стоимости корма и лизина.

Эксперты считают, что проблему можно решить в течение двух-трёх лет с помощью субсидирования производства инкубационных яиц в России, однако на сегодняшний день необходимо восстановить импорт этого товара из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.

Ранее Лайф рассказывал, что производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца. Для мониторинга ситуации будет сформирована группа специалистов.

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