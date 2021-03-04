Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса из-за дефицита яиц

Оно может уменьшиться у тех фабрик, которые обеспечивают около 20% российского рынка.

4 марта 2021, 07:59

Фото © Pixabay

Некоторые российские производители мяса птицы могут сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Речь идёт о предприятиях, где нет собственных репродукторов и они вынуждены закупать оплодотворённые яйца за рубежом. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одного из участников встречи.

Отмечается, что сократить производство могут предприятия, которые обеспечивают около 20% российского рынка мяса птицы. Согласно данным издания, стоимость инкубационных яиц выросла с 16–17 рублей в сентябре 2020 года до 30 рублей в данный момент за штуку. Такие цены являются слишком высокими для части птицефабрик. Кроме того, на ситуацию повлияло увеличение стоимости корма и лизина.

Аналитики подсчитали стоимость стопки блинов на Масленицу и выяснили, на сколько увеличилась их цена за год

Аналитики подсчитали стоимость стопки блинов на Масленицу и выяснили, на сколько увеличилась их цена за год

Эксперты считают, что проблему можно решить в течение двух-трёх лет с помощью субсидирования производства инкубационных яиц в России, однако на сегодняшний день необходимо восстановить импорт этого товара из стран, попавших под ограничения из-за гриппа птиц.

Ранее Лайф рассказывал, что производители договорились о сдерживании цен на курицу и яйца. Для мониторинга ситуации будет сформирована группа специалистов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1