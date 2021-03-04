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Захарова заявила о колоссальном давлении США на Германию из-за "Северного потока — 2"

Немецкой стороне проект выгоден и жизненно необходим, отметила дипломат.

4 марта 2021, 07:48
<p>Фото © DPA</p>

Фото © DPA

Берлин ощущает колоссальное давление Вашингтона из-за строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, в ФРГ просчитали, проанализировали и пришли к выводу, что Берлину проект не только выгоден, но и жизненно необходим.

На Украине раскрыли ущерб после запуска "Северного потока — 2"

На Украине раскрыли ущерб после запуска "Северного потока — 2"

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску "Северного потока — 2". По его словам, Украина может потерять доход от транзита, но при этом дефицита топлива не будет.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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