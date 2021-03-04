Захарова заявила о колоссальном давлении США на Германию из-за "Северного потока — 2"
Немецкой стороне проект выгоден и жизненно необходим, отметила дипломат.
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Берлин ощущает колоссальное давление Вашингтона из-за строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По словам дипломата, в ФРГ просчитали, проанализировали и пришли к выводу, что Берлину проект не только выгоден, но и жизненно необходим.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску "Северного потока — 2". По его словам, Украина может потерять доход от транзита, но при этом дефицита топлива не будет.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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