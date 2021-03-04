Полиция начала проверку после госпитализации Аланы Мамаевой

Жена Мамаева показала, как выглядела до похудения на 40 кг и операций, и это совершенно другой человек

Напомним, буквально накануне Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас в первый раз, потому что промахнулся".