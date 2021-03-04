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Полиция начала проверку после госпитализации Аланы Мамаевой

При этом сама супруга футболиста "Ростова" всё опровергала.

4 марта 2021, 07:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alana_mamaeva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alana_mamaeva</a></p>

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Накануне Алана Мамаева опровергла информацию о своей попытке суицида после очередной ссоры со скандально известным супругом. Она назвала произошедшее "приколом" и заявила, что в больницу её никто не увозил. Однако, по данным источника Лайфа, жену Павла Мамаева всё же госпитализировали.

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Источник утверждает, что 3 марта скорая доставила Алану в НИИ имени Склифосовского, по предварительной информации, с отравлением снотворным. Сейчас полиция проводит по данному факту проверку.

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Напомним, буквально накануне Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас в первый раз, потому что промахнулся".

А ранее Лайф сообщал, что предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева решила подать на его супругу Алану в суд из-за слитых в Сеть фото девушки. Отмечается, что адвокаты уже готовят документы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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