Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Я забочусь об Америке": Помпео не исключил участия в президентских выборах в 2024 году

Бывший госсекретарь США отметил, что всегда был готов к борьбе.

4 марта 2021, 07:01

Фото © ТАСС / EPA

Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если в списке кандидатов не будет бывшего американского лидера Дональда Трампа.

"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", — сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала Fox News.

Экс-глава ЦРУ объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной

Экс-глава ЦРУ объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной

Ранее СМИ сообщали, что Трамп готов снова пойти на президентские выборы, но уже без кандидатуры Майкла Пенса на пост вице-президента. На эту должность в случае победы бывшего американского лидера могут назначить губернатора одного из штатов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1