"Я забочусь об Америке": Помпео не исключил участия в президентских выборах в 2024 году
Бывший госсекретарь США отметил, что всегда был готов к борьбе.
Фото © ТАСС / EPA
Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если в списке кандидатов не будет бывшего американского лидера Дональда Трампа.
"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", — сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала Fox News.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп готов снова пойти на президентские выборы, но уже без кандидатуры Майкла Пенса на пост вице-президента. На эту должность в случае победы бывшего американского лидера могут назначить губернатора одного из штатов.
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