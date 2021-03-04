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В Ижевске пассажирский автобус влетел в столб, пострадало девять человек

Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

4 марта 2021, 06:14
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Ижевске пассажирский автобус влетел в фонарный столб, в результате чего пострадало девять человек. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивают как средней тяжести, остальных — как лёгкое. Всего в транспортном средстве в момент аварии находилось около 30 человек. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения стали оказывать первую помощь людям, получившим травмы, а также отключили аккумуляторную батарею автобуса.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов на Камчатке

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно, водитель автобуса, женщина 1983 года рождения, не справилась с управлением и наехала на опору линии электропередачи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье столкнулось 15 машин, в том числе две скорые. 36-летней женщине понадобилась помощь медиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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