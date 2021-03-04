В Ижевске пассажирский автобус влетел в столб, пострадало девять человек

В Ижевске пассажирский автобус влетел в фонарный столб, в результате чего пострадало девять человек. Об этом Лайфу сообщил источник.







Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивают как средней тяжести, остальных — как лёгкое. Всего в транспортном средстве в момент аварии находилось около 30 человек. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения стали оказывать первую помощь людям, получившим травмы, а также отключили аккумуляторную батарею автобуса.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно, водитель автобуса, женщина 1983 года рождения, не справилась с управлением и наехала на опору линии электропередачи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье столкнулось 15 машин, в том числе две скорые. 36-летней женщине понадобилась помощь медиков.

Авторы