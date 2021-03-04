Два человека погибли при крушении лёгкого самолёта в Австралии
Обломки летательного аппарата были обнаружены в одном из каньонов национального парка "Кейп-Рейндж".
Фото © Pixabay
В Австралии при крушении лёгкого самолёта погибло два человека. Авария произошла недалеко от города Эксмута, который находится в штате Западная Австралия. Об этом сообщает новостной портал 9News.
Отмечается, что поиски летательного аппарата начались вечером в среду, 3 марта, после того, как судно не вернулось вовремя на аэродром, а экипаж перестал выходить на связь. Ночью спасатели обнаружили обломки самолёта в одном из каньонов национального парка "Кейп-Рейндж", который расположен на западном побережье континента. Пилот и пассажир судна погибли сразу после падения.
Личности жертв крушения не разглашаются, началась операция по сбору обломков самолёта. Расследуются обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что при крушении военного самолёта в Мексике погибло семь человек. Воздушное судно после катастрофы полностью сгорело.
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