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Два человека погибли при крушении лёгкого самолёта в Австралии

Обломки летательного аппарата были обнаружены в одном из каньонов национального парка "Кейп-Рейндж".

4 марта 2021, 05:35

Фото © Pixabay

В Австралии при крушении лёгкого самолёта погибло два человека. Авария произошла недалеко от города Эксмута, который находится в штате Западная Австралия. Об этом сообщает новостной портал 9News.

Отмечается, что поиски летательного аппарата начались вечером в среду, 3 марта, после того, как судно не вернулось вовремя на аэродром, а экипаж перестал выходить на связь. Ночью спасатели обнаружили обломки самолёта в одном из каньонов национального парка "Кейп-Рейндж", который расположен на западном побережье континента. Пилот и пассажир судна погибли сразу после падения.

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Личности жертв крушения не разглашаются, началась операция по сбору обломков самолёта. Расследуются обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что при крушении военного самолёта в Мексике погибло семь человек. Воздушное судно после катастрофы полностью сгорело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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