Неизвестные взломали страницу президента Киргизии в "Фейсбуке"

Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в "Фейсбуке". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

Ранее пользователи соцсети заметили, что пользователь с именем "Садыр Жапаров" оставил оскорбительный комментарий к новости о голосовании в Жогорку Кенеше (однопалатном парламенте республики), который, судя по всему был адресован одному из депутатов.

"Личная страница президента Садыра Жапарова была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в "Фейсбуке", — цитирует пресс-секретаря главы государства издание "АКИpress".



Байтерек отметила, что президент уважает любое мнение, высказываемое в обществе, в том числе и критическое, поэтому никогда бы не позволил себе подобные комментарии.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова. Мошенники решили "повеселиться" в комментариях и личной переписке.

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